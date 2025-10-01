La robustesse des Canadiens

Au lendemain de l'éclatante victoire des Canadiens de Montréal contre les Sénateurs d'Ottawa, José Théodore est à son poste pour discuter de cette rencontre et de plusieurs autres sujets du micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Au premier chef, la réplique des joueurs des Canadiens après les attaques des Sénateurs.
«On a montré qu'on ne se fait pas intimider. On a montré à travers la Ligue que si tu touches à nos bons joueurs, il va y avoir une conséquence, tôt ou tard. Je pense que ça a été un message qu'on a lancé en travers de la ligue.»
Les autres sujets discutés
- Les joueurs cherchent-ils trop Patrik Laine lors des avantages numériques?
- Les Canadiens n'ont pas disputé trop de rencontres serrées; durant le camp préparatoire? Comment les jeunes vont réagir lors d'un match de 2-1?
- Le contrat record de Kirill Kaprizov;
- Luke Hughes vient de signer pour 63 millions$ Combien vaut Lan Hutson?
- «Pour rester à Montréal, Hutson va signer un petit peu moins que sa vraie valeur»;
- Les % des agents sont à la baisse.