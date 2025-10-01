La Cour supérieure du Québec a autorisé mercredi l'action collective contre la fonderie Horne et le gouvernement du Québec.

Les demandeurs réclament des dédommagements pouvant atteindre un demi-million de dollars.

Écoutez Émilise Lessard-Therrien, ancienne députée de Québec Solidaire de la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Sans surprise, l'ancienne députée est ravie de voir que le recours collectif a été autorisé.

«C'est une belle victoire pour les citoyens. Je pense qu'il y avait besoin d'une bonne nouvelle dans le dossier de la fonderie, mais là, c'est de voir que la justice se range derrière les citoyens de Rouyn-Noranda. C'est un grand soulagement aujourd'hui.»