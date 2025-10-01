 Aller au contenu
Politique provinciale
Action collective contre la fonderie Horne

«La justice se range derrière les citoyens» -Émilise Lessard-Therrien

par 98.5

0:00
3:39

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 octobre 2025 17:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«La justice se range derrière les citoyens» -Émilise Lessard-Therrien
La fonderie Horne / PC/Stephane Blais

La Cour supérieure du Québec a autorisé mercredi l'action collective contre la fonderie Horne et le gouvernement du Québec.

Les demandeurs réclament des dédommagements pouvant atteindre un demi-million de dollars.

Écoutez Émilise Lessard-Therrien, ancienne députée de Québec Solidaire de la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Sans surprise, l'ancienne députée est ravie de voir que le recours collectif a été autorisé.

«C'est une belle victoire pour les citoyens. Je pense qu'il y avait besoin d'une bonne nouvelle dans le dossier de la fonderie, mais là, c'est de voir que la justice se range derrière les citoyens de Rouyn-Noranda. C'est un grand soulagement aujourd'hui.»

«La fonderie s'est améliorée, mais là, elle veut négocier avec le gouvernement du Québec des délais supplémentaires pour atteindre sa prochaine cible à 15 nanogrammes au-delà de 2027. Donc, les citoyens sont encore pris dans le même film où la fonderie essaie d'acheter du temps pour se conformer le plus tardivement possible aux émanations. Donc, aujourd'hui, la nouvelle est excellente pour les citoyens parce que ça vient reconnaître, ça vient valider en fait qu'ils ont raison d'être inquiets et que ce préjudice-là, ce n'est pas juste le fruit de leur imagination. C'est reconnu par la cour au Québec.»

Émilise Lessard-Therrien

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Face au laxisme de Québec, Saint-Basile-le-Grand lance une campagne humoristique
Radio textos
Face au laxisme de Québec, Saint-Basile-le-Grand lance une campagne humoristique
0:00
24:13
Le discours d'ouverture de François Legault peut-il faire bouger l'aiguille?
La commission
Le discours d'ouverture de François Legault peut-il faire bouger l'aiguille?
0:00
15:25

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On se replonge dans le cas du meurtre de Valérie Leblanc
Un suspect arrêté après 14 ans
On se replonge dans le cas du meurtre de Valérie Leblanc
Que représente l'industrie forestière au Québec?
Nouveaux tarifs de Donald Trump
Que représente l'industrie forestière au Québec?
Trump trouve que le «shutdown» pourrait être une bonne affaire
Le gouvernement américain est paralysé
Trump trouve que le «shutdown» pourrait être une bonne affaire
L'Alberta sera la promotrice officielle du projet de pipeline Trans Moutain
Politique fédérale
L'Alberta sera la promotrice officielle du projet de pipeline Trans Moutain
«Par décrets, c'est un processus qui est plus souple» -Nathalie Normandeau
Suspension de l'étude du projet de loi 106
«Par décrets, c'est un processus qui est plus souple» -Nathalie Normandeau
Une nouvelle chanson pour Billie du Page
«Tell Me», traduction de la pièce «Et si»
Une nouvelle chanson pour Billie du Page
Le pouvoir salvateur du sport
L'histoire inspirante de Jonathan Léger-Dubuc
Le pouvoir salvateur du sport
Pas le début de campagne espéré: Sam Hamad souhaite faire comme Victoria Mboko
Course à la mairie de Québec
Pas le début de campagne espéré: Sam Hamad souhaite faire comme Victoria Mboko
Le Bloc québécois demande un débat d'urgence à la Chambre des communes
Grève à Postes Canada
Le Bloc québécois demande un débat d'urgence à la Chambre des communes
Les bagarres au Centre Vidéotron: «C'était un peu disgracieux» -Meeker Guerrier
Un match de hockey ou un cirque?
Les bagarres au Centre Vidéotron: «C'était un peu disgracieux» -Meeker Guerrier
«J'aspire à être meilleur à chaque nouveau spectacle» -François Bellefeuille
Première de son spectacle, Sauvage
«J'aspire à être meilleur à chaque nouveau spectacle» -François Bellefeuille
«C'est certain que tout le monde est inquiet» -Eric Chagnon
Crise de l'industrie forestière au Québec
«C'est certain que tout le monde est inquiet» -Eric Chagnon
Fusillade à Laval: la Surêté du Québec confirme le décès d'un homme de 40 ans
Il s'agirait d'un influent criminel
Fusillade à Laval: la Surêté du Québec confirme le décès d'un homme de 40 ans
L'importance de comprendre le passé pour vivre au présent
5e Journée de la vérité et de la réconciliation
L'importance de comprendre le passé pour vivre au présent
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00