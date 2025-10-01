Crise de l'industrie forestière au Québec

La menace de la fermeture d'une usine à Parent, un village en Haute-Mauricie, met en péril l'avenir de cette localité mono-industrielle.
Les résidents se sentent abandonnés par les gouvernements, et l'école du village est également menacée.
Écoutez Eric Chagnon, conseiller municipal à Parent, brosser le portrait de la situation, mercredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.
Il décrit l’impact des tarifs américains sur le bois d’œuvre, récemment augmentés par Donald Trump à 35 %, aggravés par des blocus de certaines communautés autochtones et la réforme du régime forestier proposé par Québec.
«Les gens, souvent des villes, ont tendance à oublier que tous les besoins de base proviennent des régions. Quand on parle de l'électricité, quand on parle du poisson, quand on parle des matériaux de construction, des papiers hygiéniques. Demain matin, si tous ces villages-là ferment, ça ne sera pas drôle.»