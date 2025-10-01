Crise de l'industrie forestière au Québec

La menace de la fermeture d'une usine à Parent, un village en Haute-Mauricie, met en péril l'avenir de cette localité mono-industrielle.

Les résidents se sentent abandonnés par les gouvernements, et l'école du village est également menacée.

Écoutez Eric Chagnon, conseiller municipal à Parent, brosser le portrait de la situation, mercredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Il décrit l’impact des tarifs américains sur le bois d’œuvre, récemment augmentés par Donald Trump à 35 %, aggravés par des blocus de certaines communautés autochtones et la réforme du régime forestier proposé par Québec.