Accusé de féminicide

Jonathan Blanchet, un homme de 45 ans au lourd passé criminel, notamment pour violence conjugale, a été accusé du meurtre prémédité de Gabie Renaud, 43 ans.
L’homme a été arrêté des dizaines de fois et condamné à six reprises pour violence conjugale.
De plus, Jonathan Blanchet a été accusé à de nombreuses reprises d’enfreindre ses conditions de probation.
Comment un homme avec un tel dossier a-t-il pu être laissé à proximité d’une femme, et ce, sans surveillance ?
Écoutez la chroniqueuse Geneviève Pettersen parler du tragique destin de Gabie Renaud, 43 ans, victime d'un féminicide.
«J’ai fait des articles dans d’autres médias avec Nancy Boucher (l'ex de Jonathan Blanchet), et elle m’a confié tout au long de nos conversations qu’elle était certaine, parce qu’il avait été en prison pour lui avoir fait subir de la violence conjugale, qu’il finirait par tuer une femme. C’était une conviction qu’elle avait.»