 Aller au contenu
Justice et faits divers
Accusé de féminicide

«L'ex de Jonathan Blanchet était certaine qu'il allait tuer quelqu'un»

par 98.5

0:00
11:23

Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2025 13:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

«L'ex de Jonathan Blanchet était certaine qu'il allait tuer quelqu'un»
Geneviève Pettersen / Cogeco Média

Jonathan Blanchet, un homme de 45 ans au lourd passé criminel, notamment pour violence conjugale, a été accusé du meurtre prémédité de Gabie Renaud, 43 ans.

L’homme a été arrêté des dizaines de fois et condamné à six reprises pour violence conjugale.

De plus, Jonathan Blanchet a été accusé à de nombreuses reprises d’enfreindre ses conditions de probation.

Comment un homme avec un tel dossier a-t-il pu être laissé à proximité d’une femme, et ce, sans surveillance ?

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Pettersen parler du tragique destin de Gabie Renaud, 43 ans, victime d'un féminicide.

«J’ai fait des articles dans d’autres médias avec Nancy Boucher (l'ex de Jonathan Blanchet), et elle m’a confié tout au long de nos conversations qu’elle était certaine, parce qu’il avait été en prison pour lui avoir fait subir de la violence conjugale, qu’il finirait par tuer une femme. C’était une conviction qu’elle avait.»

Geneviève Pettersen

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»
Lagacé le matin
Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»
0:00
5:05
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
Le Québec maintenant
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
0:00
10:46

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
Ce média avait fermé ses portes en 2023
Le journal Métro est de retour avec une formule inédite
Changement d'heure: le ministre Jolin-Barrette encore indécis
Est-ce le temps d'y mettre fin?
Changement d'heure: le ministre Jolin-Barrette encore indécis
Les 25 000 emplois de l’industrie du meuble mis à mal par les tarifs de Trump
La commission
Les 25 000 emplois de l’industrie du meuble mis à mal par les tarifs de Trump
Génération Z: une plus grande méfiance entre les gars et les filles
L'amour au temps de la polarisation
Génération Z: une plus grande méfiance entre les gars et les filles
L’action collective contre la fonderie Horne et Québec autorisée
Exposition à des contaminants
L’action collective contre la fonderie Horne et Québec autorisée
Sondage: Trump n’a pas la note de passage
Rafale de nouvelles
Sondage: Trump n’a pas la note de passage
Des membres du crime organisé ciblés par des balles dans un Starbucks à Laval
Opération policière en cours
Des membres du crime organisé ciblés par des balles dans un Starbucks à Laval
Quels impacts pour l'économie nord-américaine?
Paralysie budgétaire aux États-Unis
Quels impacts pour l'économie nord-américaine?
Le discours d'ouverture de François Legault peut-il faire bouger l'aiguille?
Intentions de vote
Le discours d'ouverture de François Legault peut-il faire bouger l'aiguille?
Une interdiction des feux à ciel ouvert est en cours dans plusieurs régions
Depuis mercredi
Une interdiction des feux à ciel ouvert est en cours dans plusieurs régions
33 ans après son incarcération, le DPCP reconnaît une possible erreur judiciaire
Affaire Daniel Jolivet
33 ans après son incarcération, le DPCP reconnaît une possible erreur judiciaire
«On peut trouver des solutions qui conviennent à l’employeur» -Bruno Jeannotte
Conflit de travail à la STM
«On peut trouver des solutions qui conviennent à l’employeur» -Bruno Jeannotte
La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, lève les plafonds d'embauche
Imposé par son prédécesseur
La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, lève les plafonds d'embauche
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
Discours inaugural à l'Assemblée nationale
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30