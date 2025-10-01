Accusé de féminicide

Jonathan Blanchet, un homme de 45 ans au lourd passé criminel, notamment pour violence conjugale, a été accusé du meurtre prémédité de Gabie Renaud, 43 ans.

L’homme a été arrêté des dizaines de fois et condamné à six reprises pour violence conjugale.

De plus, Jonathan Blanchet a été accusé à de nombreuses reprises d’enfreindre ses conditions de probation.

Comment un homme avec un tel dossier a-t-il pu être laissé à proximité d’une femme, et ce, sans surveillance ?

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Pettersen parler du tragique destin de Gabie Renaud, 43 ans, victime d'un féminicide.