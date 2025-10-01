 Aller au contenu
Canadiens 5 - 0 Sénateurs

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 05:53

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Je ne me souviens pas d'un match présaison avec autant d'animosité»
Les batailles et mises en échec ont été nombreuses mardi soir à Québec / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal ont facilement battu les Sénateurs d'Ottawa 5 à 0 mardi soir au Centre Vidéotron à Québec. Pourtant, ce n'est pas la marque finale qui a retenu l'attention, mais plutôt l'animosité entre les deux clubs.

Batailles, mises en échec, gestes violents... La soirée a été particulièrement mouvementée.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur ce match - l'avant-dernier du calendrier préparatoire - au micro de Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé:

  • Baseball majeur: de très bons matchs lors de la première journée des éliminatoires.

