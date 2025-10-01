Canadiens 5 - 0 Sénateurs

Les Canadiens de Montréal ont facilement battu les Sénateurs d'Ottawa 5 à 0 mardi soir au Centre Vidéotron à Québec. Pourtant, ce n'est pas la marque finale qui a retenu l'attention, mais plutôt l'animosité entre les deux clubs.

Batailles, mises en échec, gestes violents... La soirée a été particulièrement mouvementée.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur ce match - l'avant-dernier du calendrier préparatoire - au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé: