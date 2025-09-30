Deminov, Hutson et Gallagher s'illustrent

Dans une rencontre qui oscillait entre un match de hockey et des mêlées de boxe et de lutte, les Canadiens de Montréal ont lessivé les Sénateurs d'Ottawa 5-0, mardi, au Centre Vidéotron, à Québec.

Oliver Kapanen, Patrik Laine, Alexandre Carrier, Lane Hutson et Kirby Dach ont touché la cible pour le Tricolore. Trois de ces buts ont été inscrits en avantage d'un homme.

Hutson et Dach ont ajouté une mention d'aide, tandis que Brendan Gallagher a récolté trois passes et qu'Ivan Demidov et Alex Newhook ont obtenu deux points chacun.



Jakub Dobes a inscrit le jeu blanc. Il a fait facce à 12 rondelles. Leevi Merilainen a encaissé les 5 buts sur 18 tirs.

Les joueurs des Sénateurs ont cherché noise aux jeunes joueurs élites des Canadiens, mais ils ont trouvé sur leur chemin Arber et Florian Xhekaj ainsi que Jayden Struble et les hommes de Travis Green ont passé un mauvais moment.

Demidov semblait voler sur la patinoire, tandis que Lane Hutson ressemblait au défenseur électrisant de la saison dernière. De bons matchs aussi pour Alex Newhook et Kirby Dach.

Les Canadiens feront encore face aux Sénateurs, samedi, mais cette fois, au Centre Bell.

Kapanen se démarque

Il n'y a pas cinq minutes d'écoulées lorsque Oliver Kapanen donne les devants aux Canadiens à la suite d'une belle passe de Mike Matheson. Alex Newhook obtient une aide, lui aussi.