Deminov, Hutson et Gallagher s'illustrent

Dans une rencontre qui oscillait entre un match de hockey et des mêlées de boxe et de lutte, les Canadiens de Montréal ont lessivé les Sénateurs d'Ottawa 5-0, mardi, au Centre Vidéotron, à Québec.
Oliver Kapanen, Patrik Laine, Alexandre Carrier, Lane Hutson et Kirby Dach ont touché la cible pour le Tricolore. Trois de ces buts ont été inscrits en avantage d'un homme.
Hutson et Dach ont ajouté une mention d'aide, tandis que Brendan Gallagher a récolté trois passes et qu'Ivan Demidov et Alex Newhook ont obtenu deux points chacun.
Jakub Dobes a inscrit le jeu blanc. Il a fait facce à 12 rondelles. Leevi Merilainen a encaissé les 5 buts sur 18 tirs.
Les joueurs des Sénateurs ont cherché noise aux jeunes joueurs élites des Canadiens, mais ils ont trouvé sur leur chemin Arber et Florian Xhekaj ainsi que Jayden Struble et les hommes de Travis Green ont passé un mauvais moment.
Demidov semblait voler sur la patinoire, tandis que Lane Hutson ressemblait au défenseur électrisant de la saison dernière. De bons matchs aussi pour Alex Newhook et Kirby Dach.
Les Canadiens feront encore face aux Sénateurs, samedi, mais cette fois, au Centre Bell.
Kapanen se démarque
Il n'y a pas cinq minutes d'écoulées lorsque Oliver Kapanen donne les devants aux Canadiens à la suite d'une belle passe de Mike Matheson. Alex Newhook obtient une aide, lui aussi.
Dans cette période durant laquelle les tirs au but ne pleuvent pas, le combat entre Florian Xhekaj et Jen Jenik a de quoi satisfaire les amateurs présents au Centre Vidéotron.
Quelques instants plus tard, Jakub Dobes est battu, mais Brendan Gallagher arrive à temps pour dégager la rondelle qui glissait derrière lui.
La période se termine ainsi, période durant laquelle Ivan Demidov a été spectaculaire au possible, même s'il ne s'est pas inscrit à la marque.
Demidov domine
Les deux équipes ne profitent pas d'avantages numériques à la fin et au début de la seconde période.
La seconde pénalité aux Sénateurs va toutefois leur coûter cher. Patrik Laine y va d'un tir sur réception foudroyant à la suite d'une passe aussi vive que lumineuse de Demidov à 6:14.
Et ça se poursuit quelques instants plus tard quand le défenseur Alexandre Carrier se porte à l'attaque et touche la cible avec un superbe tir dans le haut du filet.
La fin de l'engagement se termine dans le tumulte lorsqu'un geste à l'endroit d'Alex Newhook mène à une succession de bagarres durant lesquelles Arber Xhekaj renverse Zach MacEwen comme un fétu de paille et Jayden Struble fait jaillir le sang face à Jenik.
Les Canadiens terminent la période avec un cinq contre trois et une partie d'un cinq contre quatre, mais ils n'arrivent pas à ajouter à la marque.
Les hommes de Martin St-Louis vont se reprendre au dernier tiers lorsque Lane Hutson fait mouche en avantage numérique: c'est 4-0.
Autre mêlée en cette période, et encore une fois, MacEwen termine deuxième face à Arber Xhekaj. Les deux sont expulsés, tout comme Florian Xhekaj.
Kirby Dach porte le compte à 5-0 quand il redirige avec doigté une passe de Brendan Gallagher en la frappant au vol, à 9:21.
D'autres bagarres vont suivre, mais les deux équipes vont en rester là, rayon pointage.