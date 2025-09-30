Sondage sur l'immigration

 Aller au contenu
Politique fédérale
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas

par 98.5

le 30 septembre 2025 17:48

Philippe Cantin
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas
Un sondage Léger commandé par l’Association des études canadiennes révèle que 60 % des Canadiens, dont 48 % d’immigrants, estiment que le Canada n’a pas besoin de plus d’immigrants.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter ce sondage auprès de l'animateur Philippe Cantin.

L'opposition est marquée en Alberta (65 %), en Ontario (63 %) et Québec (61 %).

«Conclusion: le Canada anglais rattrape le Québec», estime Dimitri Soudas.

  • Le sondage démontre que 60 % des Québécois et 55 % des Albertains souhaitent que les immigrants adoptent les coutumes locales;
  • La communauté d’affaires diverge sur l’impact économique de l’immigration;
  • Mark Carney doit clarifier la politique fédérale sur les demandeurs d’asile et travailleurs temporaires.

