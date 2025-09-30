Sondage sur l'immigration

Un sondage Léger commandé par l’Association des études canadiennes révèle que 60 % des Canadiens, dont 48 % d’immigrants, estiment que le Canada n’a pas besoin de plus d’immigrants.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter ce sondage auprès de l'animateur Philippe Cantin.

L'opposition est marquée en Alberta (65 %), en Ontario (63 %) et Québec (61 %).

«Conclusion: le Canada anglais rattrape le Québec», estime Dimitri Soudas.

Les sujets discutés