Accord comercial avec les États-Unis

Le président américain Donald Trump s'est encore surpassé, lundi, en expliquant les raisons pour lesquelles il voulait acquérir le Groenland.
Et dépit de tout ce qui a été dit, l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas note qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette histoire.
Écoutez Dimitri Soudas commenter les positions des États-Unis vis-à-vis du Canada, en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les élections de mi-mandat à venir aux États-Unis;
- La décision à venir de la Cour suprême relativement aux droits de douane;
- Un sondage de CBS montre une forte opposition américaine à une action militaire au Groenland;
- L'impact de l'instabilité de Trump sur les négociations commerciales, notamment pour Mark Carney et le Canada.