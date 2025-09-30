40e anniversaire de Lady In Red

Cinquante ans de carrière et 40 ans pour une chanson-phare: Chris de Burgh sera de retour à Montréal en 2026 pour célébrer les deux événements.
Écoutez Catherine Beauchamp nous parler du retour de Chris de Burgh à Montréal pour ses 50 ans de carrière et les 40 ans de Lady In Red.
Les sujets discutés
- Chris de Burgh de retour à Montréal en 2026;
- Taylor Swift fracasse un autre record sur Spotify à la veille de la parution de son prochain album;
- Vilain Pingouin tire sa révérence après 40 ans de carrière: le minidisque Coup de grâce, la biographie de Rudy Caya et une dernière tournée sont au menu.