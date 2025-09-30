 Aller au contenu
40e anniversaire de Lady In Red

Chris de Burgh de retour pour ses 50 ans de carrière

par 98.5

0:00
8:58

La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Cinquante ans de carrière et 40 ans pour une chanson-phare: Chris de Burgh sera de retour à Montréal en 2026 pour célébrer les deux événements.

Écoutez Catherine Beauchamp nous parler du retour de Chris de Burgh à Montréal pour ses 50 ans de carrière et les 40 ans de Lady In Red.

Les sujets discutés

  • Chris de Burgh de retour à Montréal en 2026;
  • Taylor Swift fracasse un autre record sur Spotify à la veille de la parution de son prochain album;
  • Vilain Pingouin tire sa révérence après 40 ans de carrière: le minidisque Coup de grâce, la biographie de Rudy Caya et une dernière tournée sont au menu.

