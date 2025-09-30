 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un suspect arrêté après 14 ans

Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»

par 98.5

0:00
10:46

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2025 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Un suspect a été arrêté en lien en lien avec le meurtre de Valérie Leblanc, une étudiante âgée de 18 ans, 14 ans après les évènements, a annoncé la police de Gatineau, mardi.

Stéphane Rivard, âgé de 51 ans et connu des services de la police, fait officiellement face à des chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. 

Écoutez Alexandre Cabana, journaliste pour Cogeco nouvelles, aborder le sujet, au micro de Phiippe Cantin.

«Le corps de Valérie Leblanc avait été retrouvé brûlé derrière le Cégep de l'Outaouais. Le SPVM salue vraiment la persévérance des enquêteurs. Ça fait 14 ans que la communauté est à l'œuvre et, finalement, ça a porté fruit. Les technologies également ont évolué. Mais le motif demeure à être élucidé. C'est pour l'instant le grand mystère de cette histoire-là qui s'en va très certainement devant les tribunaux.»

Alexandre Cabana

Écoutez ensuite Marcel Savard, ex-directeur adjoint de la Sûreté du Québec, discuter de ce dossier de longue haleine au micro de Philippe Cantin et d'une série de perquisitions et d'arrestations en lien avec le meurtre de Jennifer Morin, 45 ans, survenu en décembre dernier à Québec.

