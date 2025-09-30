Un suspect arrêté après 14 ans

Un suspect a été arrêté en lien en lien avec le meurtre de Valérie Leblanc, une étudiante âgée de 18 ans, 14 ans après les évènements, a annoncé la police de Gatineau, mardi.

Stéphane Rivard, âgé de 51 ans et connu des services de la police, fait officiellement face à des chefs d'accusation de meurtre avec préméditation.

Écoutez Alexandre Cabana, journaliste pour Cogeco nouvelles, aborder le sujet, au micro de Phiippe Cantin.