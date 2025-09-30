Discours inaugural à l'Assemblée nationale

Le premier ministre François Legault prononce un discours inaugural ce mardi à l’Assemblée nationale, à l'occasion de la rentrée parlementaire.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, mardi, à La commission.
«La stratégie utilisée par monsieur Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro, avec ce discours inaugural. Ce qu'on va entendre aujourd'hui, ce n’est pas très différent de ce qu'il nous a livré comme message lors du remaniement de son Conseil des ministres et au Congrès de la CAQ. Mais il va peut-être préciser certaines choses, par exemple, la préoccupation de son gouvernement face au coût de la vie.»