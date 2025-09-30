Nouvelle fonction de Chat GPT

Une fonction de plus a été ajoutée à l'outil d'intelligence artificielle de Chat GPT. Il peut désormais vous aider à vous libérer de vos abonnements aux plateformes de visionnement comme Netflix ou Disney+.

Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies et animateur du podcast d’actualité numérique Mon Carnet, revenir sur cette innovation, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.