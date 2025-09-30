 Aller au contenu
Techno
Nouvelle fonction de Chat GPT

L'intelligence artificielle peut vous aider à vous désabonner des plateformes

par 98.5

0:00
9:06

Entendu dans

La commission

le 30 septembre 2025 14:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'intelligence artificielle peut vous aider à vous désabonner des plateformes
La commission / Cogeco Média

Une fonction de plus a été ajoutée à l'outil d'intelligence artificielle de Chat GPT. Il peut désormais vous aider à vous libérer de vos abonnements aux plateformes de visionnement comme Netflix ou Disney+.

Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies et animateur du podcast d’actualité numérique Mon Carnet, revenir sur cette innovation, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Ça permet aux gens qui veulent lui faire confiance en lui donnant leur identifiant, de partir en mission et donc d'aller les désabonner des services en ligne qu'ils ne veulent plus utiliser.»

Bruno Guglielminetti

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes
Radio textos
Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes
0:00
28:20
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
La commission
Fin de Windows 10: quelles sont vos options?
0:00
10:03

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
Discours inaugural à l'Assemblée nationale
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»
Cas de salmonellose en hausse
Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»
Pourquoi les intimidateurs ont-ils toujours le dernier mot?
Fléau persistant
Pourquoi les intimidateurs ont-ils toujours le dernier mot?
Westjet: les sièges en classe économique ne seront plus inclinables
Nouvelles en rafales
Westjet: les sièges en classe économique ne seront plus inclinables
Bientôt un «Corridor du Nord» entre le Québec et l'Ontario?
Nouveau projet ferroviaire à l'étude
Bientôt un «Corridor du Nord» entre le Québec et l'Ontario?
«Je pense que les gens y voient de l'espoir» -Catherine Lamoureux
Indépendantisme en hausse chez les jeunes
«Je pense que les gens y voient de l'espoir» -Catherine Lamoureux
30 septembre: «Je sens la population sincère à cet aspect de réconciliation»
Journée de la vérité et de la réconciliation
30 septembre: «Je sens la population sincère à cet aspect de réconciliation»
Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
Débat à La commission
Faut-il une loi spéciale pour mettre fin à la grève à la STM?
Les Canadiens en action à Québec: «Les gens sont fébriles» -Martin McGuire
Match de présaison contre les Sénateurs
Les Canadiens en action à Québec: «Les gens sont fébriles» -Martin McGuire
Stablex respecte les normes environnementales, mais la Ville demeure vigilante
Ministère de l'Environnement
Stablex respecte les normes environnementales, mais la Ville demeure vigilante
Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
Défense américaine
Trump s'adresse à l'armée: «Il n'y avait aucune structure dans ce discours»
La grève de Postes Canada menace le bon déroulement des élections municipales
Scrutins du 2 novembre 2025
La grève de Postes Canada menace le bon déroulement des élections municipales
«Urgent d'avoir une journée nationale consacrée au civisme au volant»
Rage sur les routes
«Urgent d'avoir une journée nationale consacrée au civisme au volant»
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
Rencontre Trump-Netanyahou
«C'est presque une solution à deux États, sans le dire» -Guillaume Lavoie
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30