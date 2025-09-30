Nouvelle fonction de Chat GPT

Une fonction de plus a été ajoutée à l'outil d'intelligence artificielle de Chat GPT. Il peut désormais vous aider à vous libérer de vos abonnements aux plateformes de visionnement comme Netflix ou Disney+.
Écoutez Bruno Guglielminetti, spécialiste des nouvelles technologies et animateur du podcast d’actualité numérique Mon Carnet, revenir sur cette innovation, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça permet aux gens qui veulent lui faire confiance en lui donnant leur identifiant, de partir en mission et donc d'aller les désabonner des services en ligne qu'ils ne veulent plus utiliser.»