Fléau persistant

Le 16 septembre dernier, la coroner Nathalie Lefebvre rendait public son rapport sur le décès d’une jeune fille de 12 ans de la Montérégie qui s’est enlevé la vie deux semaines après la rentrée scolaire de 2024.

Son constat : « Les victimes souffrent en silence alors que les intimidateurs sévissent sans grandes conséquences. Il faut que les intimidateurs soient ciblés, identifiés et imputables de leurs actes ».

Écoutez Cathy Thibeault, ex-enseignante et ex-directrice d’école, et Jenny Guillemette, mère d'Anaïs, qui dénonce l’intimidation qui subit sa fille à l'école secondaire du Mistral à Mont-Joli et sur TikTok, en discuter, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.