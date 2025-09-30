Défense américaine

Le président américain Donald Trump a livré mardi un long discours devant les généraux de l'armée américaine. Il a notamment annoncé qu'il ne voulait plus qu'il y ait de soldats transgenres au sein de l'armée et il s'est aussi vanté d'avoir résolu plusieurs guerres.

Le secrétaire à la Défense des États-Unis a de son côté déclaré que de nouvelles règles allaient encadrer le physique et le poids des généraux américains pour ne plus avoir de personnes en surpoids au sein de l'armée.

Écoutez la journaliste correspondante à la Maison-Blanche pour plusieurs médias européens, Sonia Diri, faire le résumé du discours délivré par le président des États-Unis, mardi, à La Commission.

Le président américain a aussi eu des paroles inquiétantes au sujet de la lutte contre l'immigration illégale.