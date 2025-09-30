Défense américaine

Le président américain Donald Trump a livré mardi un long discours devant les généraux de l'armée américaine. Il a notamment annoncé qu'il ne voulait plus qu'il y ait de soldats transgenres au sein de l'armée et il s'est aussi vanté d'avoir résolu plusieurs guerres.
Le secrétaire à la Défense des États-Unis a de son côté déclaré que de nouvelles règles allaient encadrer le physique et le poids des généraux américains pour ne plus avoir de personnes en surpoids au sein de l'armée.
Écoutez la journaliste correspondante à la Maison-Blanche pour plusieurs médias européens, Sonia Diri, faire le résumé du discours délivré par le président des États-Unis, mardi, à La Commission.
Le président américain a aussi eu des paroles inquiétantes au sujet de la lutte contre l'immigration illégale.
«Donald Trump a un moment dit aux généraux “Vous pouvez utiliser les villes américaines comme terrain pour vous entraîner”. Il a parlé évidemment du déploiement de la garde nationale, notamment à Washington. Mais il est en train de créer une atmosphère, je ne vais pas dire de guerre civile, mais en tout cas, où on monte une partie de l'Amérique contre l'autre.»