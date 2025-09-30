Exode des Montréalais

De nombreuses familles quittent Montréal, attirées par des logements plus abordables et une meilleure qualité de vie.

Le prix moyen d’une maison sur l’île a récemment franchi le cap du million de dollars, rendant l’accès à la propriété presque impossible.

Faites-vous partie des familles qui ont quitté Montréal en raison du coût exorbitant des maisons?

Écoutez la courtière en immobilier Mélanie Bergeron en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mardi, à Radio textos.