Exode des Montréalais

De nombreuses familles quittent Montréal, attirées par des logements plus abordables et une meilleure qualité de vie.
Le prix moyen d’une maison sur l’île a récemment franchi le cap du million de dollars, rendant l’accès à la propriété presque impossible.
Faites-vous partie des familles qui ont quitté Montréal en raison du coût exorbitant des maisons?
Écoutez la courtière en immobilier Mélanie Bergeron en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mardi, à Radio textos.
«Ce n'est pas tout le monde qui a un million pour s'acheter une maison. Puis même en banlieue, près de Montréal, c'est pas rare, les maisons à un million»