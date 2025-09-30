 Aller au contenu
Immobilier
Exode des Montréalais

Prix des maisons: avez-vous décidé de quitter Montréal?

par 98.5

0:00
26:00

Entendu dans

Radio textos

le 30 septembre 2025 10:52

Avec

Mélanie Bergeron
Mélanie Bergeron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Prix des maisons: avez-vous décidé de quitter Montréal?
Depuis 2001, 876 000 Montréalais de 25 à 44 ans et des enfants de 0 à 14 ans ont quitté la métropole. / Adobe Stock

De nombreuses familles quittent Montréal, attirées par des logements plus abordables et une meilleure qualité de vie.

Le prix moyen d’une maison sur l’île a récemment franchi le cap du million de dollars, rendant l’accès à la propriété presque impossible. 

Faites-vous partie des familles qui ont quitté Montréal en raison du coût exorbitant des maisons?

Écoutez la courtière en immobilier Mélanie Bergeron en discuter avec Marie-Eve Tremblay, mardi, à Radio textos

«Ce n'est pas tout le monde qui a un million pour s'acheter une maison. Puis même en banlieue, près de Montréal, c'est pas rare, les maisons à un million» 

Mélanie Bergeron

