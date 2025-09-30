Industrie du film

La présentation de l’avatar numérique Tilly Norwood, décrite comme une «nouvelle Scarlett Johansson», suscite une vive controverse dans le milieu artistique.

Hollywood s’inquiète, et au Québec, l’Union des artistes alerte sur les menaces pour les créateurs locaux, la rémunération et l’avenir de la culture.

«Aujourd'hui, les victimes ce sont les artistes et particulièrement les artistes interprètes ou créateurs, quand ils écrivent, quand ils font des arts visuels. Mais demain, ça va toucher tout le monde», a expliqué Tania Kontoyanni, présidente de l'Union des artistes (UDA).

L’arrivée d’acteurs virtuels, de faux influenceurs et de musique générée par IA soulève des enjeux éthiques, économiques et culturels.

Écoutez Catherine Brisson parler de Tilly Norwood, une «actrice» générée par l'IA, qui suscite la panique à Hollywood, au micro de Patrick Lagacé, mardi.