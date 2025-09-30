 Aller au contenu
Arts et spectacles
Industrie du film

Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood

par 98.5

0:00
10:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2025 09:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La présentation de l’avatar numérique Tilly Norwood, décrite comme une «nouvelle Scarlett Johansson», suscite une vive controverse dans le milieu artistique.

Hollywood s’inquiète, et au Québec, l’Union des artistes alerte sur les menaces pour les créateurs locaux, la rémunération et l’avenir de la culture.

«Aujourd'hui, les victimes ce sont les artistes et particulièrement les artistes interprètes ou créateurs, quand ils écrivent, quand ils font des arts visuels. Mais demain, ça va toucher tout le monde», a expliqué Tania Kontoyanni, présidente de l'Union des artistes (UDA).

L’arrivée d’acteurs virtuels, de faux influenceurs et de musique générée par IA soulève des enjeux éthiques, économiques et culturels.

Écoutez Catherine Brisson parler de Tilly Norwood, une «actrice» générée par l'IA, qui suscite la panique à Hollywood, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

«L'Union des artistes, avec beaucoup d'autres groupes aussi, ont signé des manifestes qui ont été présentés au gouvernement fédéral, notamment pour l'inciter à mettre les balises d'une législation ou d'une réglementation, parce qu'en ce moment, tout repose sur les épaules des artistes qui tentent de se battre.»

Catherine Brisson

