Jour de rentrée à Québec

Le premier ministre François Legault prononcera mardi son discours d'ouverture dans le cadre de la rentrée parlementaire.

Le retour des députés, qui se fait deux semaines plus tard que prévu en raison de la prorogation du Parlement, s'annonce chargé.

François Legault a déjà établi les grands thèmes de cette session, soit l'efficacité de l'État, la laïcité, l'économie, la loi et l'ordre.

Plusieurs projets de loi seront également déposés dans les prochains mois.

