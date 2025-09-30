 Aller au contenu
Politique provinciale
Jour de rentrée à Québec

Une session parlementaire qui s'annonce chargée

le 30 septembre 2025 07:18

Patrick Lagacé
Louis Lacroix
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le premier ministre François Legault prononcera mardi son discours d'ouverture dans le cadre de la rentrée parlementaire.

Le retour des députés, qui se fait deux semaines plus tard que prévu en raison de la prorogation du Parlement, s'annonce chargé.

François Legault a déjà établi les grands thèmes de cette session, soit l'efficacité de l'État, la laïcité, l'économie, la loi et l'ordre.

Plusieurs projets de loi seront également déposés dans les prochains mois.

Écoutez Louis Lacroix mettre la table pour la session parlementaire au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

«Le message que François Legault va envoyer à ses ministres, c'est qu'il faut trouver les moyens de remettre de l'argent dans les poches des Québécois et ce, sans augmenter les dépenses du gouvernement.»

Louis Lacroix

Autres sujets abordés:

  • Changement de ton dans la confrontation entre Québec et les médecins;
  • Budget d’opération: le Parti québéois se fait refermer la porte sur les doigts.

