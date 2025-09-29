Camp des Canadiens

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville commenter l'actualité à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis a un heureux problème: la profondeur de son équipe le met face à des décisions complexes;
- Quatre joueurs portaient des chandails bleus à l'entraînement;
- Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher;
- St-Louis poursuit ses expériences avec ses trios;
- Les Blue Jays sont champions de la section est de la Ligue américaine et ils attendent leurs adversaires;
- La stratégie de Kim Clavel - baisser de catégorie de poids - s'est avérée payante;
- Surprise: une victoire du CF Montréal à Charlotte.