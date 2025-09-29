 Aller au contenu
Sports
Camp des Canadiens

Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher

par 98.5 Sports

0:00
11:29

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 29 septembre 2025 21:58

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville commenter l'actualité à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis a un heureux problème: la profondeur de son équipe le met face à des décisions complexes;
  • Quatre joueurs portaient des chandails bleus à l'entraînement;
  • Il reste deux attaquants, un défenseur et un gardien à retrancher;
  • St-Louis poursuit ses expériences avec ses trios;
  • Les Blue Jays sont champions de la section est de la Ligue américaine et ils attendent leurs adversaires;
  • La stratégie de Kim Clavel - baisser de catégorie de poids - s'est avérée payante;
  • Surprise: une victoire du CF Montréal à Charlotte.

