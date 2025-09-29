L'équipe européenne a vaincu celle des États-Unis en deux temps, en fin de semaine, lors de la coupe Ryder.

Les Européens ont lessivé les Américains lors des deux premières journées avant de voir les joueurs locaux faire une belle remontée qui a tourné court dimanche, pour une marque finale de 15-13 en faveur de l'Europe.

Mais on risque de se souvenir encore plus du comportement des spectateurs américains au terme de cette édition...

Écoutez le golfeur québécois Joey Savoie commenter la coupe Ryder au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés