Le comportement des spectateurs: «Ça a dépassé les limites» -Joey Savoie

par 98.5 Sports

0:00
11:05

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 29 septembre 2025 19:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Rory McIlroy et ses coéquipiers célèbrent leur victoire à la coupe Ryder. / AP/Seth Wenig

L'équipe européenne a vaincu celle des États-Unis en deux temps, en fin de semaine, lors de la coupe Ryder.

Les Européens ont lessivé les Américains lors des deux premières journées avant de voir les joueurs locaux faire une belle remontée qui a tourné court dimanche, pour une marque finale de 15-13 en faveur de l'Europe.

Mais on risque de se souvenir encore plus du comportement des spectateurs américains au terme de cette édition...

Écoutez le golfeur québécois Joey Savoie commenter la coupe Ryder au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Américains ont fait une remontée spectaculaire, dimanche;
  • Le comportement des spectateurs américains à l'endroit des Européens;
  • La réaction de Rory McIlroy qui a envoyé promener la foule;
  • La foule new-yorkaise: «Là, ça a dépassé les limites»;
  • McIlroy a donné tout un spectacle;
  • Des altercations entre les cadets et les golfeurs.

