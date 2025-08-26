Une 20e position à l'Omnium canadien

La Canadienne Brooke Henderson a remporté l'Omnium canadien de golf pour la deuxième fois de sa carrière, dimanche, mais la Québécoise Maude-Aimée Leblanc a connu, elle aussi, une bonne fin de semaine.
Écoutez Maude-Aimée Leblanc parler de son tournoi au micro de Louis Jean, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'ambiance particulière du tournoi canadien pour elle;
- Deux rondes de 68 et un total de - 4 pour l'ensemble du tournoi;
- Son cadet, Alexis (le cadet d'Étienne Papineau) est aussi le petit-fils de sa belle-mère;
- Les technologies avancées pour améliorer son jeu;
- Les défis financiers du circuit et l’importance du mental au golf
- Elle s’inspire de la persévérance de Tommy Fleetwood tout en restant motivée par ses récents résultats.
«Le golf, c'est vraiment un sport qui est mystérieux. L'année passée, il n'y avait rien de catastrophique dans mon jeu, mais les résultats n'étaient pas là. Et puis, c'est drôle, parce que la semaine dernière, si tu regardes mes statistiques, ce n'est pas mieux que les autres semaines, mais pourtant, le résultat est meilleur.»