Des terrains de golf plus complexes

Aucun golfeur québécois ne joue au sein du circuit de la PGA. Ça pourrait peut-être changer sous peu.
Écoutez Joey Savoie, golfeur professionnel, parler de la situation du golf et de son propre parcours au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Joey Savoie abonde dans le même sens que Yohann Benson - il y a quelques jours avec Mario Langlois - quant au - faible - niveau de difficulté des terrains au Québec.
«C'est un point qui est très, très valable. Puis, je crois que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Malheureusement, un terrain de golf ne se construit pas aussi rapidement qu'un terrain de tennis, par exemple. Donc, si on entame un projet d'avoir de meilleurs terrains de golf, il faudrait probablement utiliser des terrains existants et les rendre plus complexes, plus difficiles, ou en faire d'autres avec des parties de territoire que nous avons au Québec pour construire des terrains plus longs, plus compétitifs pour le golf moderne.»
Les autres sujets discutés
- Plus d'opportunités pour les golfeurs canadiens qu'au Québec;
- L’importance de côtoyer l’élite, de s'expatrier rapidement;
- Les limites budgétaires des entraîneurs québécois qui n'ont pas les moyens de suivre leurs golfeurs;
- La difficulté de franchir le dernier palier.