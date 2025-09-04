Des terrains de golf plus complexes

Aucun golfeur québécois ne joue au sein du circuit de la PGA. Ça pourrait peut-être changer sous peu.

Écoutez Joey Savoie, golfeur professionnel, parler de la situation du golf et de son propre parcours au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Joey Savoie abonde dans le même sens que Yohann Benson - il y a quelques jours avec Mario Langlois - quant au - faible - niveau de difficulté des terrains au Québec.