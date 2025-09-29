 Aller au contenu
Politique fédérale
Bande de Gaza

Le Canada dans une force de maintien de la paix?

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2025 17:46

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le Canada, membre du G7 et de l’OTAN, pourrait-il être impliqué dans une force de maintien de la paix à Gaza?

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas analyser cette situation au micro de Philippe Cantin.

  • Le Canada pourrait se retrouver au sein d'une force de maintien de la paix à Gaza;
  • On discute des implications diplomatiques, des risques sécuritaires et de la nécessité d’un engagement humanitaire et financier de plusieurs milliards de dollars;
  • Les risques pour les Canadiens qui pourraient être déployés là-bas;
  • La rencontre Donald Trump-Benyamin Netanyahou, un plan de cessez-le-feu en 21 points, le rôle possible de Tony Blair à Gaza et les défis liés à l’acceptation par le Hamas;
  • Le voyage de Mark Carney en Angleterre pour attirer des investisseurs au Canada.

