Bande de Gaza

Le Canada, membre du G7 et de l’OTAN, pourrait-il être impliqué dans une force de maintien de la paix à Gaza?
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas analyser cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le Canada pourrait se retrouver au sein d'une force de maintien de la paix à Gaza;
- On discute des implications diplomatiques, des risques sécuritaires et de la nécessité d’un engagement humanitaire et financier de plusieurs milliards de dollars;
- Les risques pour les Canadiens qui pourraient être déployés là-bas;
- La rencontre Donald Trump-Benyamin Netanyahou, un plan de cessez-le-feu en 21 points, le rôle possible de Tony Blair à Gaza et les défis liés à l’acceptation par le Hamas;
- Le voyage de Mark Carney en Angleterre pour attirer des investisseurs au Canada.