Dès janvier

François Legault s'est montré combatif, en fin de semaine, lors du congrès de la Coalition Avenir Québec, à 48 heures de la rentrée parlementaire à Québec.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter le congrès de la CAQ et d'autres sujets politiques au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Rentrée parlementaire à Québec, mardi;
- François Legault en Rocky Balboa… Attention aux coups en bas de la ceinture dans les prochaines semaines!
- Le gouvernement énoncera, mardi, ses priorités pour l'année à venir;
- Pendant que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) accepte la médiation, le ministre de la Santé Christian Dubé sort un lapin de son chapeau.