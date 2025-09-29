Luc Ferrandez réagit à la réflexion de Véronique Hivon sur la couverture médiatique québécoise des États-Unis qu'elle trouve hors de proportion par rapport aux enjeux nationaux et locaux.

Il procède aussi à une analyse de l'engagement climatique de la Chine.

Écoutez l'éditorial de Luc Ferrandez à ces sujets, lundi, à La commission.