Luc Ferrandez réagit à la réflexion de Véronique Hivon sur la couverture médiatique québécoise des États-Unis qu'elle trouve hors de proportion par rapport aux enjeux nationaux et locaux.
Il procède aussi à une analyse de l'engagement climatique de la Chine.
Écoutez l'éditorial de Luc Ferrandez à ces sujets, lundi, à La commission.
«On ne peut pas laisser se dérouler ces choses-là [les décisions de l'administration Trump] sous nos yeux. On ne peut pas. Il faut au moins qu'on suive. Il faut au moins qu'on suive puis qu'on se dise "jamais ici".»