Cas de rage au volant en hausse

Le dossier sur la rage au volant révèle une forte augmentation des cas au Québec, dépassant 1200 incidents par an, avec un pic depuis 2015.

Qu'arrive-t-il aux victimes? Est-ce que les agresseurs sont suffisamment pénalisés?

Écoutez Serge Mailloux, victime de rage au volant, témoigner de son expérience.