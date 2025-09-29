 Aller au contenu
Justice et faits divers
Congrès de prêtres exorcistes

«On a l'impression qu'on se retrouve un peu au Moyen-Âge» -Christian Page

Entendu dans

Radio textos

le 29 septembre 2025

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«On a l'impression qu'on se retrouve un peu au Moyen-Âge» -Christian Page
Christian Page / Cogeco Média

Le 15ᵉ Congrès international des prêtres exorcistes a eu lieu en banlieue de Rome du 15 au 20 septembre dernier, réunissant 300 prêtres exorcistes (en baisse par rapport aux 905 qui y étaient en 2024).

Le rituel d’exorcisme, rédigé en 1614 et révisé en 1984 à la demande de Jean-Paul II pour intégrer la psychologie et la psychiatrie, est remis en question pour accorder plus de place aux sciences médicales.

Le cas d’Anneliese Michel (Allemagne, 1976) illustre les dangers d’exorcismes non encadrés médicalement, menant à un procès pour négligence... 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, expliquer le tout, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

