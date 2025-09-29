Jean Boulet aborde la réforme syndicale

La tension monte entre le ministre du Travail, Jean Boulet, et les syndicats depuis la publication d’une ébauche de son projet de loi visant à moderniser le régime syndical au Québec.

L’ébauche, dévoilée par le député solidaire Alexandre Leduc, fait notamment état de la volonté du ministre de rendre facultatives les cotisations syndicales qui ne sont pas directement liées à la défense des droits des travailleurs.

Le ministre Boulet cite en exemple certains cas controversés, comme le voyage de Magali Picard à Dubaï pour une conférence sur le climat, ou encore la contestation de la Loi 21 devant les tribunaux, entreprise par la FAE.

Les représentants des neuf principaux syndicats québécois dénoncent les intentions du gouvernement, qu’ils qualifient de tentative de «muselage».

Écoutez le ministre du Travail, Jean Boulet, défendre la pertinence d’une réforme syndicale au Québec, au micro de l’animateur Patrick Lagacé.