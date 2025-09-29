Jean Boulet aborde la réforme syndicale

La tension monte entre le ministre du Travail, Jean Boulet, et les syndicats depuis la publication d’une ébauche de son projet de loi visant à moderniser le régime syndical au Québec.
L’ébauche, dévoilée par le député solidaire Alexandre Leduc, fait notamment état de la volonté du ministre de rendre facultatives les cotisations syndicales qui ne sont pas directement liées à la défense des droits des travailleurs.
Le ministre Boulet cite en exemple certains cas controversés, comme le voyage de Magali Picard à Dubaï pour une conférence sur le climat, ou encore la contestation de la Loi 21 devant les tribunaux, entreprise par la FAE.
Les représentants des neuf principaux syndicats québécois dénoncent les intentions du gouvernement, qu’ils qualifient de tentative de «muselage».
Écoutez le ministre du Travail, Jean Boulet, défendre la pertinence d’une réforme syndicale au Québec, au micro de l’animateur Patrick Lagacé.
«Je rappelle constamment que la mission centrale d’un syndicat, c’est de représenter, de négocier et de faire de la formation. Ce n'est certainement pas de faire de la politique ou de contester des lois comme celle sur la laïcité (...) La réforme n’est pas une volonté de museler les syndicats, ce n’est pas de leur interdire, par exemple, de contester la Loi sur la laïcité. C’est de leur permettre de le faire… mais après avoir obtenu, par exemple, l’opinion d’une majorité de leurs syndiqués.»