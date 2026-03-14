Poursuites à ce sujet contre le Festival de Jazz

L’entreprise Spectra derrière le Festival de Jazz de Montréal fait face à des poursuites compte tenu de son manque d’accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant.

Effectivement, la capacité d’accueil adaptée est maintenant de seulement sept places en raison d'un nouvel aménagement récent.

Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bédard, qui a intenté ce recours au nom de trois demandeurs, en discuter samedi au micro de l'émission Signé Lévesque.

Il souligne d'abord que, si 21% de personnes âgées de 15 ans et plus au Québec sont atteintes d'un handicap, 60% des commerces leur sont inaccessible sur l'île de Montréal. Plus de la moitié des stations de métro de la ville leur sont aussi inaccessibles.