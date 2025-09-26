Débat sur la laïcité

Le Parti québécois compte interdire le port de signes religieux « ostensibles » aux élèves du primaire, s'il est élu l'an prochain.

Dans une consultation auprès de ses membres, 90 % se sont dits en faveur de cette proposition et encore davantage pour l’interdiction des prières de rue et des prières dans les écoles qui bénéficient du financement de l’État.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez revenir sur cette consultation du Parti québécois, vendredi, à La commission.