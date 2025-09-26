À peine deux semaines après son entrée en fonction, le nouveau ministre de l’Environnement, Bernard Drainville, a annoncé la fin de l’interdiction prévue pour 2035 sur la vente de véhicules neufs à essence.

« Ça veut donc dire qu’en 2035, on va pouvoir continuer, oui, à vendre des véhicules à essence au Québec », a-t-il expliqué, tout en fixant une cible de 90 % de ventes de véhicules électriques ou hybrides, plutôt que 100 %. « On cherche un équilibre entre l’environnement d’un côté puis l’économie de l’autre. »

