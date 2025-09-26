 Aller au contenu
Art de vivre
Le Boys club

Santé mentale: «Avoir accès à la vulnérabilité d'un homme c'est assez difficile»

par 98.5

0:00
40:22

Entendu dans

Radio textos

le 26 septembre 2025 12:29

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

Santé mentale: «Avoir accès à la vulnérabilité d'un homme c'est assez difficile»
Hugo Meunier / Cogeco Média

Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau a annoncé vendredi son retour progressif sur les ondes après un arrêt de travail de plusieurs mois en raison de son trouble de l'anxiété avec agoraphobie. 

Son histoire a fait beaucoup réagir sur les médias sociaux et soulève des questions sur le traitement de la santé mentale chez les hommes. 

Écoutez le Boys club de Radio Textos avec Hugos Meunier, rédacteur en chef du magazine Urbania et le chroniqueur Meeker Guerrier, parler de santé mentale et de santé digestive avec le docteur Michaël Bensoussan, gastroentérologue, auteur des livres Les Gastronautes à la conquête de l’intestin et Tout comprendre sur le système digestif, dans l'émission de Marie-Eve Trembaly. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quelques astuces pour réussir à manger sans gluten!
Même le week-end
Quelques astuces pour réussir à manger sans gluten!
0:00
8:41
Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?
Radio textos
Quelle est la meilleure ville où s’installer au Québec?
0:00
16:43

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Est-ce que rompre à cause du sexe est une raison valable?
Discussion avec Sylvie Lavallée
Est-ce que rompre à cause du sexe est une raison valable?
Que pensez-vous de la fin de la livraison à domicile?
Postes Canada
Que pensez-vous de la fin de la livraison à domicile?
Grande entrevue avec l’entrepreneure Christiane Germain!
Entrevue avec la fondatrice des Hôtels Germains
Grande entrevue avec l’entrepreneure Christiane Germain!
Fraudes sur les réseaux sociaux: le combat de Marie-Claude Barrette contre META
Cryptomonnaie et hypertrucages
Fraudes sur les réseaux sociaux: le combat de Marie-Claude Barrette contre META
Interdiction de l’écriture inclusive: des étudiants collégiaux se prononcent
Communications gouvernementales
Interdiction de l’écriture inclusive: des étudiants collégiaux se prononcent
Vous êtes-vous déjà endettés avec un prêteur alternatif?
Prêteur privés
Vous êtes-vous déjà endettés avec un prêteur alternatif?
Pression, stress et culpabilité: quand un enfant devient le parent de son parent
Radio textos
Pression, stress et culpabilité: quand un enfant devient le parent de son parent
Le droit de grève est-il devenu un privilège de riche?
Légitimes ou pas?
Le droit de grève est-il devenu un privilège de riche?
Est-ce qu'avoir un enfant rime avec gouffre financier?
Des couples hésitent à en avoir
Est-ce qu'avoir un enfant rime avec gouffre financier?
Le ministre Jean-François Roberge souhaite interdire les formulations inclusives
Communications de l'État
Le ministre Jean-François Roberge souhaite interdire les formulations inclusives
Avez-vous fait une croix sur vos sorties au restaurant?
Hausse du coût de la vie
Avez-vous fait une croix sur vos sorties au restaurant?
«Il y a beaucoup de gens qui utilisent très mal l'intelligence artificielle»
De plus en plus de contenus rédigés par l’IA
«Il y a beaucoup de gens qui utilisent très mal l'intelligence artificielle»
Course à pied: l'importance de ne pas banaliser les distances
Intégrer le sport à son quotidien
Course à pied: l'importance de ne pas banaliser les distances
Jusqu’à quel point la désinformation en santé vous influence-t-elle?
Donald Trump lie l'autisme à l'acétaminophène
Jusqu’à quel point la désinformation en santé vous influence-t-elle?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30