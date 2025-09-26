Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau a annoncé vendredi son retour progressif sur les ondes après un arrêt de travail de plusieurs mois en raison de son trouble de l'anxiété avec agoraphobie.

Son histoire a fait beaucoup réagir sur les médias sociaux et soulève des questions sur le traitement de la santé mentale chez les hommes.

Écoutez le Boys club de Radio Textos avec Hugos Meunier, rédacteur en chef du magazine Urbania et le chroniqueur Meeker Guerrier, parler de santé mentale et de santé digestive avec le docteur Michaël Bensoussan, gastroentérologue, auteur des livres Les Gastronautes à la conquête de l’intestin et Tout comprendre sur le système digestif, dans l'émission de Marie-Eve Trembaly.