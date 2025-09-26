 Aller au contenu
Société
L'anxiété l'a mené à prendre une pause

Retour progressif: «Je crois que je vais suffisamment bien» -Jonathan Trudeau

Lagacé le matin

le 26 septembre 2025 07:57

Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
L'animateur et chroniqueur Jonathan Trudeau est absent des ondes depuis quelques mois. Plusieurs raisons, comme l'anxiété, l'ont poussé à prendre un congé pour qu'il puisse prendre soin de sa santé physique et mentale.

Il entame maintenant un retour progressif au travail.

Écoutez Jonathan Trudeau expliquer les raisons de son absence au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

«[Avant je disais] Je vais mieux, mais je ne vais pas encore bien. Maintenant, est-ce que je vais bien? La réponse, la formule 2.0, c'est de dire que je crois que je vais suffisamment bien pour reprendre le travail. C'est une décision qui se prend avec le médecin, le psychologue, la famille, les amis. Je n'ai aucune certitude, mais je crois, qu'à ce stade-ci, je peux reprendre le travail et espérer ne pas reproduire les mêmes comportements.»

Lors de cette entrevue, Jonathan Trudeau souligne également l'importance de parler des enjeux de santé mentale.

