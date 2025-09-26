L'anxiété l'a mené à prendre une pause

L'animateur et chroniqueur Jonathan Trudeau est absent des ondes depuis quelques mois. Plusieurs raisons, comme l'anxiété, l'ont poussé à prendre un congé pour qu'il puisse prendre soin de sa santé physique et mentale.

Il entame maintenant un retour progressif au travail.

Écoutez Jonathan Trudeau expliquer les raisons de son absence au micro de Patrick Lagacé, vendredi.