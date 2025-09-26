Restructuration réclamée et grève déclenchée

À peine quelques heures après l’annonce de la fin de la livraison à domicile à Postes Canada, le syndicat a déclenché une grève nationale.

Marie-Eve Fournier rappelle un chiffre marquant: l’entreprise perd 10 millions de dollars par jour, ce qui pousse Ottawa à imposer des compressions majeures.

La mesure forcera l’ensemble des Canadiens à utiliser des boîtes postales communautaires, déjà présentes pour trois ménages sur quatre.

Écoutez Marie-Eve Fournier parler de la fin de la livraison à domicile pour Postes Canada dans sa chronique financière, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.