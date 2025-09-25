Le Groupe Dynamite menace de quitter le Québec

Écoutez Nathalie Normandeau commenter les neuf nouvelles qui ont attiré son attention cette semaine, au micro de Philippe Cantin, animateur du Québec maintenant.
Parmi les sujets abordés:
- Un congrès de la «dernière chance» pour la CAQ cette fin de semaine, à Gatineau.
- Le gouvernement du Québec abandonne le projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier.
- Le nouveau ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, veut faire la guerre au crime organisé.
- Youri Chassin ouvre les portes de l'Assemblée nationale du Québec à Éric Duhaime.
- Des cotes d’écoute impressionnantes pour le retour de Jimmy Kimmel.
- Le propriétaire du Groupe Dynamite, Andrew Lutfy, menace de quitter le Québec pour les États-Unis.