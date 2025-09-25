 Aller au contenu
Politique provinciale
Le Groupe Dynamite menace de quitter le Québec

«La sortie d'Andrew Lufty est l'équivalent d'un uppercut pour le gouvernement»

le 25 septembre 2025 17:31

Avec

Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Écoutez Nathalie Normandeau commenter les neuf nouvelles qui ont attiré son attention cette semaine, au micro de Philippe Cantin, animateur du Québec maintenant.

Parmi les sujets abordés:

  • Un congrès de la «dernière chance» pour la CAQ cette fin de semaine, à Gatineau.
  • Le gouvernement du Québec abandonne le projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier.
  • Le nouveau ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, veut faire la guerre au crime organisé.
  • Youri Chassin ouvre les portes de l'Assemblée nationale du Québec à Éric Duhaime. 
  • Des cotes d’écoute impressionnantes pour le retour de Jimmy Kimmel.
  • Le propriétaire du Groupe Dynamite, Andrew Lutfy, menace de quitter le Québec pour les États-Unis.

