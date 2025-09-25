Pour les communications gouvernementales

 Aller au contenu
Société
Interdire l’écriture inclusive : «C'est un signe d'un tournant conservateur»

le 25 septembre 2025 16:54

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Geneviève Pettersen
Geneviève Pettersen
Le gouvernement du Québec à annoncé hier vouloir interdire l’écriture inclusive dans ses communications.

Écoutez la chroniqueuse Geneviève Pettersen s'exprimer sur le sujet, jeudi, au micro de Philiipe Cantin. 

«L'inclusif, dans le fond, ça vise à rendre visibles toutes les identités. Je ne comprends pas pourquoi le ministre Roberge de la Langue française sort cette problématique-là, entre guillemets, d'un chapeau. Puis il y a un peu de populisme là-dedans. Je trouve ça intéressant parce que c'est un signe du tournant plus conservateur qu'on est en train de se prendre dans les dents.»

