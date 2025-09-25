Si le parti est élu

Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a souligné en point de presse jeudi que si le parti était élu à l’issue du prochain scrutin, il s’engage à interdire les signes religieux « ostensibles » pour les élèves du primaire.
Cette annonce s'est faite dans la foulée du caucus présessionnel qui s'est conclu en début d'avant-midi à Québec.
Écoutez Alex Boissonneault, député du Parti Québécois dans Arthabaska, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est basé sur le principe du respect de la liberté de conscience des élèves dans les écoles. C'est vraiment de dire qu'il devait y avoir un cadre applicable pour l'ensemble du Québec. Cette question de principe là est importante pour les gens au Québec, pour les Québécois, pour nos membres aussi. Pour nous, c'est là qu'il y avait un enjeu, puis c'est là qu'on devait intervenir.»