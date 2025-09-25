Si le parti est élu

Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a souligné en point de presse jeudi que si le parti était élu à l’issue du prochain scrutin, il s’engage à interdire les signes religieux « ostensibles » pour les élèves du primaire.

Cette annonce s'est faite dans la foulée du caucus présessionnel qui s'est conclu en début d'avant-midi à Québec.

Écoutez Alex Boissonneault, député du Parti Québécois dans Arthabaska, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.