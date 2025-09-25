La santé publique de l’Estrie a ouvert une enquête sur l’éclosion de 18 cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans un même quartier de la ville de Windsor.

Située à une vingtaine de minutes de Sherbrooke, Windsor est une ville où de nombreuses industries ont pignon sur rue.

La pollution est d’ailleurs pointée du doigt comme possible responsable de ces cas.

Est-ce une bonne piste?

Écoutez à ce sujet la Dre Isabelle Samson, directrice de la santé publique au CIUSSS de l’Estrie, au micro de Philippe Cantin, jeudi.