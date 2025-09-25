Les funérailles de Nooran Rezaei ont eu lieu jeudi matin sur la Rive-Sud de Montréal. Près de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie de cet adolescent de 15 ans tué par un policier de Longueuil dimanche dernier.
Parents d’élèves de son école, amis du quartier, membres de la communauté afghane, et citoyens - sont venus apporter leur soutien : tous étaient bouleversés.
Écoutez Carl Marchand, journaliste chez Cogeco Média, qui était sur place aux funérailles jeudi, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.
«Évidemment, l'atmosphère était assez sérieuse à cette mosquée où la cérémonie s'est tenue. Beaucoup de monde sont venu assister à cette cérémonie-là. Il y avait beaucoup d'émotions et d'incompréhension face à ce qui a pu causer le décès de ce jeune homme de quinze ans.»