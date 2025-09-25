 Aller au contenu
Société
Funérailles de Nooran Rezaei

«Beaucoup d'émotions et d'incompréhension face au décès de ce jeune homme»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 septembre 2025 15:34

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Carl Marchand
Carl Marchand
«Beaucoup d'émotions et d'incompréhension face au décès de ce jeune homme»
Carl Marchand / Cogeco Média

Les funérailles de Nooran Rezaei ont eu lieu jeudi matin sur la Rive-Sud de Montréal. Près de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie de cet adolescent de 15 ans tué par un policier de Longueuil dimanche dernier.

Parents d’élèves de son école, amis du quartier, membres de la communauté afghane, et citoyens - sont venus apporter leur soutien : tous étaient bouleversés.

Écoutez Carl Marchand, journaliste chez Cogeco Média, qui était sur place aux funérailles jeudi, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.

«Évidemment, l'atmosphère était assez sérieuse à cette mosquée où la cérémonie s'est tenue. Beaucoup de monde sont venu assister à cette cérémonie-là. Il y avait beaucoup d'émotions et d'incompréhension face à ce qui a pu causer le décès de ce jeune homme de quinze ans.»

Carl Marchand

