Économie
Immobilier

Des lettres pour lutter contre la surenchère immobilière

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 25 septembre 2025 14:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des lettres pour lutter contre la surenchère immobilière
Quartier résidentiel / Adobe Stock

Un couple sort des sentiers battus pour lutter contre la surenchère immobilière.

Laurence Béliveau, entrepreneure de 34 ans, et son conjoint Julien Carignan, développeur web de 36 ans, cherchent à acheter une première maison unifamiliale à Québec avec un budget d’environ 500 000 $.

Face à la surenchère immobilière et la hausse des prix à Québec, ils ont adopté une démarche personnalisée en distribuant à vélo des lettres manuscrites aux propriétaires ciblés, afin d’humaniser la transaction et maximiser leurs chances d’acquérir une propriété adaptée à leur projet familial.

Écoutez le témoignage de Laurence Béliveau, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«On passe nos soirées actuellement à faire ça, puis on détermine des moments où on va livrer avec nos vélos […] Ça nous fait faire aussi notre exercice physique. […] On a une vingtaine de lettres de fait, puis on mise 250.»

Laurence Béliveau

