Immobilier

Un couple sort des sentiers battus pour lutter contre la surenchère immobilière.

Laurence Béliveau, entrepreneure de 34 ans, et son conjoint Julien Carignan, développeur web de 36 ans, cherchent à acheter une première maison unifamiliale à Québec avec un budget d’environ 500 000 $.

Face à la surenchère immobilière et la hausse des prix à Québec, ils ont adopté une démarche personnalisée en distribuant à vélo des lettres manuscrites aux propriétaires ciblés, afin d’humaniser la transaction et maximiser leurs chances d’acquérir une propriété adaptée à leur projet familial.

