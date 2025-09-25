Immobilier

Un couple sort des sentiers battus pour lutter contre la surenchère immobilière.
Laurence Béliveau, entrepreneure de 34 ans, et son conjoint Julien Carignan, développeur web de 36 ans, cherchent à acheter une première maison unifamiliale à Québec avec un budget d’environ 500 000 $.
Face à la surenchère immobilière et la hausse des prix à Québec, ils ont adopté une démarche personnalisée en distribuant à vélo des lettres manuscrites aux propriétaires ciblés, afin d’humaniser la transaction et maximiser leurs chances d’acquérir une propriété adaptée à leur projet familial.
Écoutez le témoignage de Laurence Béliveau, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.
«On passe nos soirées actuellement à faire ça, puis on détermine des moments où on va livrer avec nos vélos […] Ça nous fait faire aussi notre exercice physique. […] On a une vingtaine de lettres de fait, puis on mise 250.»