Bénéficiaires d'une rente d’invalidité pénalisés

Des milliers de retraités au Québec se battent depuis plusieurs années contre le gouvernement pour recevoir la partie de leur régie des rentes qui a été coupée parce qu’ils recevaient une rente d’invalidité.

En juillet 2023, le gouvernement a été débouté devant le tribunal administratif du travail, qui a jugé la décision du gouvernement discriminatoire. Il a pris la décision de contester cette décision en Cour supérieure.

L’avocate qui représente ces milliers d’aînés a fait une offre de règlement au gouvernement qui pourrait peut-être être acceptée, selon le Journal Le Devoir.

