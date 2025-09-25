Le ministre Joël Lightbound dénonce un modèle d'affaires qui n'est plus viable pour Postes Canada.
La société d'État a rapporté une perte avant impôts de 841 millions $ en 2024 et note une baisse constante du volume de lettres traitées qui est passé de près de 5 milliards à 2 milliards depuis 2006.
L'ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, critique la non-réactivité du syndicat, qui a « manqué son rendez-vous » pour être proactif.
«Je suis étonné par le timing, mais pas par le fond. C’est une annonce dure, mais nécessaire.»