 Aller au contenu
Politique provinciale
Régime forestier

Réforme forestière: «Volte-face du premier ministre» - Maïté Blanchette-Vézina

par 09.5

0:00
9:38

Entendu dans

La commission

le 25 septembre 2025 12:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réforme forestière: «Volte-face du premier ministre» - Maïté Blanchette-Vézina
Le gouvernement abandonne le projet de loi 97. / Adobe Stock

Le premier ministre François Legault a confirmé qu’il abandonne la réforme du régime forestier, projet défendu jusqu’ici par son ex-ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina.

Celle qui a quitté le caucus et siège maintenant comme députée indépendante, critique le choix du premier ministre, et affirme que cette réforme visait à moderniser la gouvernance des forêts québécoises et à mieux concilier enjeux économiques, écologiques et autochtones.

Pour le VP des affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault, il faut retourner à la planche à dessin pour rapprocher les décisions du terrain, et fonder les futures décisions sur la cohabitation, la transparence et la carboneutralité.

Écoutez la députée indépendante de Rimouski et ex-ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, et Frédéric Verrault, vice-président aux affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«C’est une volte-face du premier ministre. [...] Ce n’est pas le premier dossier dans lequel il agit ainsi.»

Maïté Blanchette Vézina

«Aujourd'hui, il faut prendre un temps d'arrêt et prendre une pause, revenir à la planche à dessin, chercher à simplifier les choses et se poser les bonnes questions: pourquoi on coupe des arbres? Combien il faut en couper?»

Frédéric Verrault

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le gouvernement doit-il arrêter de subventionner les entreprises?
La commission
Le gouvernement doit-il arrêter de subventionner les entreprises?
0:00
9:50
«Chaque emploi dans la forêt nous coûte plus d'argent qu'ils nous rapportent»
Lagacé le matin
«Chaque emploi dans la forêt nous coûte plus d'argent qu'ils nous rapportent»
0:00
4:57

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Les résidents de la Rive-Nord pourront prendre le REM dès novembre
La bonne nouvelle de la journée
Les résidents de la Rive-Nord pourront prendre le REM dès novembre
Des lettres pour lutter contre la surenchère immobilière
Immobilier
Des lettres pour lutter contre la surenchère immobilière
«On a réussi à dire que cette pénalité-là est contraire à la charte»
Bénéficiaires d'une rente d’invalidité pénalisés
«On a réussi à dire que cette pénalité-là est contraire à la charte»
Seconde main : nos habitudes de consommations ont-elles changé?
eBay, Market place ou kijjiji
Seconde main : nos habitudes de consommations ont-elles changé?
Le ministre Joël Lightbound ordonne une transformation de Postes Canada
Postes Canada
Le ministre Joël Lightbound ordonne une transformation de Postes Canada
Statistiques Canada revoit à la baisse le nombre d'immigrants temporaires
Actualités
Statistiques Canada revoit à la baisse le nombre d'immigrants temporaires
Le gouvernement doit-il arrêter de subventionner les entreprises?
Subventions gouvernementales
Le gouvernement doit-il arrêter de subventionner les entreprises?
Chiens autorisés aux les terrasses : un succès pour le premier été
La commission
Chiens autorisés aux les terrasses : un succès pour le premier été
La police devrait-elle être armée en toute circonstance?
Mort du jeune Nooran Rezayi
La police devrait-elle être armée en toute circonstance?
Annonce du fédéral : vers une grande transformation chez Postes Canada
Perte de 10 millions $ quotidiennement
Annonce du fédéral : vers une grande transformation chez Postes Canada
Projet de loi 106: «C’est une bombe atomique sans nom» -Gaétan Barrette
Projet de loi 106
Projet de loi 106: «C’est une bombe atomique sans nom» -Gaétan Barrette
REM: la mise en service des nouvelles antennes retardées
Report du REM
REM: la mise en service des nouvelles antennes retardées
Une opération policière à l’école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois
Des menaces écrites
Une opération policière à l’école secondaire des Patriotes-de-Beauharnois
Fin de l'écriture inclusive au gouvernement du Québec
La bonne nouvelle du jour
Fin de l'écriture inclusive au gouvernement du Québec
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30