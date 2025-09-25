Le premier ministre François Legault a confirmé qu’il abandonne la réforme du régime forestier, projet défendu jusqu’ici par son ex-ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina.

Celle qui a quitté le caucus et siège maintenant comme députée indépendante, critique le choix du premier ministre, et affirme que cette réforme visait à moderniser la gouvernance des forêts québécoises et à mieux concilier enjeux économiques, écologiques et autochtones.

Pour le VP des affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault, il faut retourner à la planche à dessin pour rapprocher les décisions du terrain, et fonder les futures décisions sur la cohabitation, la transparence et la carboneutralité.

Écoutez la députée indépendante de Rimouski et ex-ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, et Frédéric Verrault, vice-président aux affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.