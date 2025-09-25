Le premier ministre François Legault a confirmé qu’il abandonne la réforme du régime forestier, projet défendu jusqu’ici par son ex-ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina.
Celle qui a quitté le caucus et siège maintenant comme députée indépendante, critique le choix du premier ministre, et affirme que cette réforme visait à moderniser la gouvernance des forêts québécoises et à mieux concilier enjeux économiques, écologiques et autochtones.
Pour le VP des affaires corporatives chez Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault, il faut retourner à la planche à dessin pour rapprocher les décisions du terrain, et fonder les futures décisions sur la cohabitation, la transparence et la carboneutralité.
«C’est une volte-face du premier ministre. [...] Ce n’est pas le premier dossier dans lequel il agit ainsi.»
«Aujourd'hui, il faut prendre un temps d'arrêt et prendre une pause, revenir à la planche à dessin, chercher à simplifier les choses et se poser les bonnes questions: pourquoi on coupe des arbres? Combien il faut en couper?»