Politique provinciale
Projet de loi 106

Projet de loi 106: «C’est une bombe atomique sans nom» -Gaétan Barrette

le 25 septembre 2025 12:42

Projet de loi 106: «C’est une bombe atomique sans nom» -Gaétan Barrette
Projet de loi 106: «C’est une bombe atomique sans nom», selon Gaétan Barrette. / Pcess609 | Adobe Stock

L'ancien ministre de la Santé et ex-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Gaétan Barrette, critique le projet de loi 106 du gouvernement Legault. 

L'ex-élu juge la loi est démesurée, notamment en permettant au gouvernement de modifier une entente sans consultation, car certaines clauses pénalisent même les médecins qui travaillent déjà fort.

Écoutez le point de vue de Gaétan Barrette, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«C’est une bombe atomique sans nom. Il y a un article qui dit que le gouvernement peut, unilatéralement, changer une entente signée. Personne n’accepterait ça.»

Gaétan Barrette

