L'ancien ministre de la Santé et ex-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Gaétan Barrette, critique le projet de loi 106 du gouvernement Legault.

L'ex-élu juge la loi est démesurée, notamment en permettant au gouvernement de modifier une entente sans consultation, car certaines clauses pénalisent même les médecins qui travaillent déjà fort.

