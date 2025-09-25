L’émission Enquête de Radio-Canada révèle que le Canada est la deuxième cible mondiale des fraudes par cryptomonnaie et hypertrucages sur les réseaux sociaux.

Écoutez l'animatrice Marie-Claude Barrette, qui a aussi été victime de l'une de ses fraudes sur les réseaux sociaux, aborder le sujet, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne qu'elle a intenté une action collective contre Meta et elle dénonce l’inaction gouvernementale et le manque de soutien aux victimes, qui subissent des pertes financières majeures - plus de 20 millions de dollars - et des conséquences psychologiques graves.