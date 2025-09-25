 Aller au contenu
Économie
Le grand patron du Groupe Dynamite

Propos d'Andrew Lutfy: «Beaucoup ont pris ça comme une insulte»

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 septembre 2025 07:32

Avec

La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Les commentaires du PDG de Dynamite et Garage, Andrew Lutfy, qui a vivement critiqué le gouvernement Legault pour ses politiques d’immigration et de francisation, a suscité de fortes réactions du milieu des affaires, mais aussi des clients.

Rappelons que l'homme d'affaires milliardaire a laissé entendre qu'il pourrait déménager son siège social aux États-Unis.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier faire le point sur les nombreuses réactions suscitées à son article sur Andrew Lutfy.

Autre sujet abordé

  • Les Débrouillards, magazine chouchou des enfants, va demeurer au Québec.

