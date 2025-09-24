L'homme d'affaires pourrait quitter le Québec

Le grand patron du Groupe Dynamite, Anfdrew Lutfy, s'en prend aux politiques d’immigration du gouvernement Legault et affirme qu’elles freinent la croissance de son entreprise, dont le siège social est au Québec.
«C'est un gouvernement qui a peur d'avoir peur. Qui a peur de tout. C'est un gouvernement qui a été élu en région et ils vont tout faire pour rester au pouvoir. Ce gouvernement n'a aucun rapport avec la ville de Montréal et le grand Montréal. Un moment donné, ça va prendre une gouvernement qui dirige pour la province au complet.»
Il souligne la difficulté de recruter des dirigeants et spécialistes étrangers essentiels à l’expansion internationale, notamment aux États-Unis, en raison des exigences de francisation et de la précarité des permis de travail.
M. Lutfy, qui est né et qui a grandi à Montréal, laisse entendre qu'il pourrait carrément déménager son entreprise de 1600 employés de l'autre côté de la frontière si la situation ne s'améliore pas.