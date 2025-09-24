 Aller au contenu
Politique provinciale
L'homme d'affaires pourrait quitter le Québec

«C'est un gouvernement qui a peur de tout» -Andrew Lutfy

par 98.5

0:00
9:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 septembre 2025 08:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«C'est un gouvernement qui a peur de tout» -Andrew Lutfy
La cpitalisation boursière du Groupe Dynamite, dont le siège social est au Québec, est évaluée à 6 milliards de dollars. / La Presse Canadienne

Le grand patron du Groupe Dynamite, Anfdrew Lutfy, s'en prend aux politiques d’immigration du gouvernement Legault et affirme qu’elles freinent la croissance de son entreprise, dont le siège social est au Québec.

Écoutez l'entrepreneur et homme d'affaires milliardaire, mercredi, à Lagacé le matin.

«C'est un gouvernement qui a peur d'avoir peur. Qui a peur de tout. C'est un gouvernement qui a été élu en région et ils vont tout faire pour rester au pouvoir. Ce gouvernement n'a aucun rapport avec la ville de Montréal et le grand Montréal. Un moment donné, ça va prendre une gouvernement qui dirige pour la province au complet.»

Andrew Lutfy

Il souligne la difficulté de recruter des dirigeants et spécialistes étrangers essentiels à l’expansion internationale, notamment aux États-Unis, en raison des exigences de francisation et de la précarité des permis de travail. 

M. Lutfy, qui est né et qui a grandi à Montréal, laisse entendre qu'il pourrait carrément déménager son entreprise de 1600 employés de l'autre côté de la frontière si la situation ne s'améliore pas.

