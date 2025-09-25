 Aller au contenu
Politique provinciale
Le bras de fer se poursuit

Québec change de ton à l'égard des médecins

par 98.5

0:00
10:29

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 septembre 2025 07:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le bras de fer entre Québec et les médecins se poursuit, alors que les omnipraticiens comptent à leur tour cesser d'enseigner aux étudiants en médecine.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a déposé une requête devant un tribunal vendredi pour demander un arbitrage indépendant dans le litige qui perdure avec le gouvernement, ce que Québec refuse.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On discute sur l'absence de piste d'attérissage entre les deux visions et que les moyens de pression des médecins ont un impact actuellement ce qui semble leur donner un certain avantage dans la négociation face au gouvernement.

Autres sujets traités:

  • Martin Coiteux fait un retour au Parti libéral du Québec;
  • François legault en mission devant la Fédération des municipalités du Québec pour se rapprocher des régions.


 

