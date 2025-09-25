Le bras de fer se poursuit

Le bras de fer entre Québec et les médecins se poursuit, alors que les omnipraticiens comptent à leur tour cesser d'enseigner aux étudiants en médecine.

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a déposé une requête devant un tribunal vendredi pour demander un arbitrage indépendant dans le litige qui perdure avec le gouvernement, ce que Québec refuse.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On discute sur l'absence de piste d'attérissage entre les deux visions et que les moyens de pression des médecins ont un impact actuellement ce qui semble leur donner un certain avantage dans la négociation face au gouvernement.

Autres sujets traités:

Martin Coiteux fait un retour au Parti libéral du Québec;

François legault en mission devant la Fédération des municipalités du Québec pour se rapprocher des régions.



