D'importants changements à venir d'ici 2027

D’importants changements entreront en vigueur dans la Ligue canadienne de football (LCF) à partir de la saison prochaine, et d’autres suivront au cours de la saison 2027.
Une question demeure toutefois : le réseau universitaire canadien emboîtera-t-il le pas à la LCF ?
Rappelons que les stades des Alouettes et des Stampeders accueillent également des équipes universitaires.
Écoutez l’expert football de Cogeco Média, Bruno Heppell, expliquer ces changements au micro de Mario Langlois.
«Si la LCF ne fait que reproduire les règles de la NFL, ce serait bien triste. Je pense qu’on était unique. Là, ce serait comme admettre que le football qu’on a joué, les règles qu’on avait et les dimensions du terrain n’étaient pas les bonnes. Moi, c’est pour ça… je suis un vieux de la vieille, tu sais. Les poteaux de buts dans la zone des buts, à la ligne des buts, ça ne me dérangeait pas. Je trouvais que c’était ça, le football canadien. Il y avait même des jeux en attaque où, parfois, les receveurs utilisaient le poteau comme un genre de joueur pour se créer de la distance. Écoute, ça faisait partie du jeu.»
