D'importants changements à venir d'ici 2027

D’importants changements entreront en vigueur dans la Ligue canadienne de football (LCF) à partir de la saison prochaine, et d’autres suivront au cours de la saison 2027.

Une question demeure toutefois : le réseau universitaire canadien emboîtera-t-il le pas à la LCF ?

Rappelons que les stades des Alouettes et des Stampeders accueillent également des équipes universitaires.

Écoutez l’expert football de Cogeco Média, Bruno Heppell, expliquer ces changements au micro de Mario Langlois.