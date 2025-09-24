 Aller au contenu
Politique fédérale
La place du Canada à l'international

«Mark Carney est en train de semer. Maintenant, va-t-il récolter?»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025 17:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Mark Carney est en train de semer. Maintenant, va-t-il récolter?»
Le Premier ministre Mark Carney serre la main de Cyril Ramaphosa, à gauche, président de l’Afrique du Sud et président du G20, alors qu’ils participent au « Premier Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente » lors de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège des Nations Unies, le mercredi 24 septembre 2025. Cette année marque le 80ᵉ anniversaire de l’AGNU. / Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne

En dépit du mécontentement de l’actuel président, qui, à l’instar de ses prédécesseurs, appuie sans réserve Israël, le gouvernement canadien reconnaît l’existence de l’État palestinien.

Cette décision est une autre qui distingue l’administration Carney de celle de Trump et qui vise à réitérer l’indépendance du Canada en matière de politique internationale.

En plus de cette prise de position historique, Mark Carney multiplie les rencontres à l’étranger pour affirmer la place du Canada au concert des nations.

Est-ce que ce pari sera payant pour Mark Carney?

Écoutez Dimitri Soudas analyser les dernières prises de position du gouvernement Carney au micro de Philippe Cantin.

« Présentement, le premier ministre Carney est en train de semer. La grande question qui demeure c'est: va-t-il récolter? (...) Hier, à l’ONU, Mark Carney a dit une chose très simple : “À chaque fois que vous voulez avoir un partenaire sur lequel vous pouvez faire confiance, pensez au Canada. C’est ma seule demande.” »

Dimitri Soudas

