La place du Canada à l'international

En dépit du mécontentement de l’actuel président, qui, à l’instar de ses prédécesseurs, appuie sans réserve Israël, le gouvernement canadien reconnaît l’existence de l’État palestinien.

Cette décision est une autre qui distingue l’administration Carney de celle de Trump et qui vise à réitérer l’indépendance du Canada en matière de politique internationale.

En plus de cette prise de position historique, Mark Carney multiplie les rencontres à l’étranger pour affirmer la place du Canada au concert des nations.

Est-ce que ce pari sera payant pour Mark Carney?

Écoutez Dimitri Soudas analyser les dernières prises de position du gouvernement Carney au micro de Philippe Cantin.