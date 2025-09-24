Bientôt au grand écran

Le réalisateur Émile Gaudreault travaille sur son prochain film, une coproduction France–Québec intitulée Maudits Français, qui traitera des différences culturelles entre le Québec et la France.

Ce film, qui mettra en vedette, entre autres, Pierre-Luc Funk, Antoine Bertrand et Patrick Huard, raconte la rencontre entre une famille québécoise et une famille française à l’occasion d’un mariage.

Écoutez le réalisateur Émile Gaudreault parler de son nouveau projet, mercredi, avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.